الجيش الألماني: اندلاع اشتباكات مسلحة عند مطار كابول

أعلن الجيش الألماني عن اندلاع اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن الأفغانية ومهاجمين مجهولين عند البوابة الشمالية لمطار كابول.

وصرح الجيش الألماني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" اليوم الاثنين، أن أحد أفراد قوات الأمن الأفغانية لقي حتفه وأصيب ثلاثة آخرون في المعركة، التي شاركت فيها أيضا قوات أمريكية وألمانية.

Am weiteren Verlauf des Gefechtes waren amerikanische und deutsche Kräfte ebenfalls beteiligt. Alle Soldatinnen und Soldaten der #BundeswehrimEinsatz sind unverletzt. — Bundeswehr im Einsatz (@Bw_Einsatz) August 23, 2021

وأضاف أنه لم تقع إصابات بين جنود الجيش الألماني.

هذا ونصحت السفارة الأمريكية في أفغانستان، في وقت سابق، الرعايا الأمريكيين بتجنب السفر والتوجه إلى مطار كابول، حيث تجرى عمليات الإجلاء، بسبب "تهديدات أمنية محتملة".

وقالت السفارة الأمريكية في كابول في بيان، إنه "بسبب التهديدات الأمنية المحتملة خارج بوابات مطار كابول، فإننا ننصح مواطني الولايات المتحدة بتجنب السفر إلى المطار وتجنب بوابات المطار في هذا الوقت ما لم تستقبل تعليمات فردية من ممثل حكومة الولايات المتحدة للقيام بذلك".

يذكر أنه في 15 آب/ أغسطس استطاعت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، دون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي "طالبان" وبقيت ولاية بنجشير الواقعة شمال شرقي كابول، الولاية الوحيدة خارج سيطرة حركة "طالبان".