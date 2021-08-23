فيتنام تستنجد بالجيش لفرض عزل عام في أكبر مدنها

لجأت السلطات الفيتنامية إلى قوات الجيش للمساعدة في فرض عزل عام في مدينة هوشي منه، المركز التجاري للبلاد، التي أصبحت بؤرة أسوأ انتشار لفيروس كورونا في البلاد منذ بداية الجائحة.

وقال شهود وصور نشرت في وسائل الإعلام الحكومية إن الجنود قاموا اليوم الإثنين بفحص تصاريح السكان في الشوارع وتوزيع الطعام.

وبدأت عمليات التزود بالمؤونة من متاجر السوبر في المدينة التي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة في مطلع الأسبوع قبل بدء سريان العزل العام الصارم اليوم الاثنين ومنع السكان من مغادرة منازلهم.

وبدأت المدينة في فرض قيود على الحركة أوائل الشهر الماضي، لكن الإصابات استمرت في الارتفاع بعد أن قالت السلطات إنه لم يكن هناك تطبيقا صارما بما فيه الكفاية للقيود.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في المدينة تسجيل 176 ألف إصابة بكورونا و 6670 حالة وفاة أي نصف إجمالي الإصابات في فيتنام و80 في المئة من الوفيات منذ بداية الجائحة.