الخارجية الإيرانية: واشنطن لم تتعهد بأي شيء منذ خروجها من الاتفاق النووي

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن طهران تريد لمفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي السير في الاتجاه الصحيح، وأنها لن تسمح بأن تتحول إلى مفاوضات استنزافية.

طهران - سبوتنيك. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "نريد لمفاوضات فيينا السير في الاتجاه الصحيح، لأن أبرز مشكلة اليوم هي عدم التزام الأطراف الأوروبية وأمريكا بالاتفاق النووي".

وأضاف: "موقفنا من المفاوضات النووية ثابت، ويجب رفع العقوبات والتزام الأطراف بتعهداتها، ولن نسمح لهذه المفاوضات بأن تصبح استنزافية".

وتابع: "واشنطن لم تتعهد بأي شيء منذ خروجها من الاتفاق النووي"، داعيا الأطراف الأوروبية إلى الالتزام بالاتفاق النووي.

يذكر أن المحادثات النووية التي انطلقت في أبريل الماضي في العاصمة النمساوية، لم تتوصل بعد 6 جولات من اللقاءات التي تمت بين الدول الغربية وإيران، برعاية الاتحاد الأوروبي، ومشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، إلى توافق يعيد إحياء الاتفاق الذي تهاوى منذ عام 2018.

وتطالب طهران واشنطن برفع العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب قبل تراجعها عن الخطوات التي اتّخذتها بالتخلي عن الامتثال الكامل للاتفاق.

وفي المحادثات الهادفة لإحياء الاتفاق يختلف الجانبان الأمريكي والإيراني على الخطوات التي يتعين اتخاذها وتوقيت إزالة الشكوك المتبادلة وضمان الامتثال الكامل لبنوده.