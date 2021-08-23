لاجئة أفغانية تلد داخل غرفة الشحن في طائرة إجلاء أمريكية... فيديو

ونقلت "رويترز" أن اللاجئة الأفغانية وضعت مولودتها على متن الطائرة بعد دقائق من هبوطها في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا.

An Afghan woman gave birth to a baby girl on board a U.S. evacuation aircraft moments after the plane landed at the Ramstein Air Base in Germany, the U.S. Air Force said pic.twitter.com/fOG4kf6m32 — Reuters (@Reuters) August 22, 2021

من جانبها، أفادت قيادة الحركة الجوية الأمريكية بإن عملية الوضع تمت في غرفة الشحن بالطائرة وهي من طراز "سي-17" بعد معاناة المخاض والمضاعفات أثناء الرحلة، وتم نقل المرأة والمولودة إلى منشأة طبية وهما في صحة جيدة.

يذكر أنه في 15 آب/ أغسطس استطاعت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، دون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي "طالبان" وبقيت ولاية بنجشير الواقعة شمال شرقي كابول، الولاية الوحيدة خارج سيطرة حركة "طالبان".