احتجاجات في بورتلاند الأمريكية تشهد اشتباكات وإطلاق نار... فيديو

وتم اعتقال شخص واحد على الأقل لإطلاقه النار على المتظاهرين.
JUST IN 🚨 Massive clashes broke out between Antifa and Proud Boys in Portland, Oregon pic.twitter.com/Mgoy1lLA9n— Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 22, 2021
هذا وصرح قائد الشرطة تشاك لوفيل في بيان، يوم الجمعة، أن رجال الشرطة لن يتدخلوا بالضرورة لفض الاشتباكات بين الطرفين.
مضيفا بالوقت ذاته أنه "ليس معنى عدم اعتقال أحد في موقع الأحداث عندما تكون التوترات عالية أنه لن يتم توجيه اتهامات لأحد بارتكاب جرائم".
القبض على مطلق النار في #بورتلاند— ALI (@alikader44) August 23, 2021
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وحصلت الاحتجاجات التي وقعت يوم الأحد في ذكرى وقوع اشتباك عنيف بين حشود يمينية ويسارية وسط مدينة بورتلاند حيث وقعت سلسلة من المظاهرات في الشوارع العام الماضي بعد قتل شرطي المواطن الأسود جورج فلويد في مينيابوليس في 25 مايو 2020، بحسب ما نقل موقع "العربية".
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