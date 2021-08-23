الخارجية الإيرانية: الهجوم على قاعدة "عين الأسد" لم يكن ردا على مقتل قاسم سليماني

أكدت إيران، اليوم الاثنين، أن "الهجوم على قاعدة "عين الأسد" العسكرية، التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، في العراق، لم يكن ردا على مقتل قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري، قاسم سليماني".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن "الهجوم على قاعدة عين الأسد كان ردا على اعتداء الولايات المتحدة، وليس ردا على مقتل اللواء سليماني".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة 3 يناير/ كانون الثاني 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.

وفي 8 يناير/ كانون الثاني، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي، مؤكدة أن "لديها معلومات كثيرة حول الهجوم على قاعدة عين الأسد ، لكنها تفضل أن يعترف الأمريكيون بأنفسهم بحجم الخسارة التي تلقوها إثر الهجوم الإيراني".

يمكنك متابعة المزيد عن "أخبار إيران" من سبوتنيك.