أمريكا تسعى إلى إعادة كوريا الشمالية للمحادثات النووية "في أي مكان وزمان"

أجرى المبعوث النووي لكوريا الجنوبية نو كيو-دوك، مع نظيره الأمريكي سونغ كيم اجتماعا مباشرا لمناقشة الجهود المشتركة لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية وكذلك تقديم المساعدة الإنسانية إليها.

وناقش المسؤولان في الاجتماع الذي عقد في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين سبل التعاون الإنساني مع بيونغ يانغ في الصحة العامة والحجر الصحي للوقاية من الأمراض المعدية ومياه الشرب وغيرها.

ودعت واشنطن بيونغ يانغ إلى الانضمام إلى حوار دون شروط، مما يجذب اهتماما بما سيكون عليه رد كوريا الشمالية، بحسب وكالة يونهاب.

تأتي الزيارة وسط مواجهة بشأن التدريبات العسكرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والتي حذرت كوريا الشمالية من أنها قد تؤدي إلى أزمة أمنية.

وبشأن تلك التدريبات قال كيم إنها ذات طبيعة دفاعية بحتة وتساهم في أمن كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وأنا مستعد للقاء نظيري الكوري الشمالي في أي مكان وزمان.

وتعتبر كوريا الشمالية مثل هذه التدريبات بمثابة بروفة للحرب ضدها.

وحذرت كوريا الجنوبية من أن التدريبات ستخاطر بتحسن مؤقت في العلاقات بين الكوريتين، اللتين أعادتا فتح الخطوط الساخنة الشهر الماضي، بعد عام من تعليق كوريا الشمالية لها.

وبعد وقت قصير من بدء التدريبات التمهيدية في الأسبوع الماضي، توقف الشمال عن الرد على الخطوط الساخنة.

واتهمت كيم يو جونغ، أخت زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ومسؤولة قوية في الحزب الحاكم، الجنوب بـ"السلوك الغادر".

وقال كيم يونغ تشول، مسؤول كوري شمالي كبير آخر، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تواجهان "أزمة أمنية خطيرة" بسبب "خيارهما الخطير".