لوكاشينكو لا يستبعد نشر الجيش الأمريكي في الدول المجاورة لأفغانستان

وأشار لوكاشينكو في جلسة استثنائية لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى أن "هناك قضية حساسة أخرى تتعلق بانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان. هذه خطط محتملة لنشر وحدات مسلحة من الجيش الأمريكي في البلدان المجاورة، بما في ذلك أعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي".

ويرى الرئيس أن هذا الموضوع أيضا يستحق دراسة متأنية من وجهة نظر الأمن في منطقة مسؤولية المنظمة. ويشارك الجانب الروسي موقف بيلاروسيا، الذي يعتبر أيضًا نشر القوات الأمريكية في منطقة مسؤولية منظمة معاهدة الأمن الجماعي أمرًا غير مقبول.

وقال: "أنا أؤيد تمامًا رئيس روسيا، تصريحاته بأن تحليق الطائرات العسكرية الأمريكية، في المقام الأول فوق دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، أمر غير مقبول. وليس فقط بالنسبة لروسيا - بالنسبة لنا جميعًا كأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي. علاوة على ذلك، أتفق معه تمامًا على أن حركة الناتو، ومحاولة الجلوس في آسيا الوسطى أمر غير مقبول أيضًا بالنسبة لروسيا ولنا"، حسب موقع "بيلتا".