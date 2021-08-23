مدير منظمة الصحة العالمية: يجب تأجيل جرعات لقاح "كوفيد 19" التنشيطية

طالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الاثنين 23 أغسطس/آب، بتأجيل جرعات لقاحات كوفيد-19 التنشيطية.

وأشار مدير منظمة الصحة العالمية، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، إلى أن الأولوية ينبغي أن تكون لزيادة معدلات التطعيم في الدول، التي تم تطعيم واحد أو اثنين في المئة فقط من سكانها.

وقال خلال زيارة لبودابست، إن سلالات أقوى من فيروس كورونا يمكن أن تظهر إذا لم ترتفع معدلات التطعيم عالميا.

وأوضح أن اللقاحات التي من المزمع أن تكون جرعات تنشيطية، يجب التبرع بها للدول التي لم يتلق الناس فيها إلى الآن جرعاتهم الأولى أو الثانية.

كما سبق وقالت المسؤولة العلمية في منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثان، إن البيانات الحالية لا تشير إلى أن هناك حاجة إلى الجرعات المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وفي المؤتمر ذاته، قال مستشار منظمة الصحة العالمية، بروس أيلوارد، مشيرا إلى الجرعات المعززة التي تقدم في الدول الغنية: "هناك ما يكفي من اللقاح حول العالم ولكنه لا يوجه إلى الأماكن الصحيحة، وبالترتيب الصحيح".

وأكد أنه ينبغي إعطاء جرعتين من اللقاح لجميع المعرضين للخطر حول العالم قبل تقديم جرعات معززة لمن تم تطعيمهم بشكل كامل، مضيفا: "نحن بعيدون للغاية عن هذا".