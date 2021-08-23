طهران تستأنف تصدير النفط والغاز إلى أفغانستان

أعلن اتحاد المصدرين الإيرانيين، اليوم الاثنين 23 أغسطس/آب، أن طهران استأنفت تصدير النفط والغاز إلى أفغانستان قبل بضعة أيام.

وأوضح اتحاد المصدرين الإيرانيين، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، أنه تم استئناف تصدير النفط والغاز، بناء على رسالة بعثتها حركة "طالبان" ، المحظورة في روسيا، الأسبوع الماضي إلى إيران، تطلب مواصلة تصدير البنزين وزيت الغاز إلى أفغانستان لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود.

وأظهرت وثيقة، اطّلعت عليها "رويترز"، أن "طالبان" قررت تخفيض الرسوم على الوقود المستورد من إيران وبقية دول الجوار بما يصل إلى 70%.

وبسطت حركة طالبان [المحظورة في روسيا] سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان؛ إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام والسيطرة على جميع المعابر الحدودية، ومن ثم دخولها قصر الرئاسة والعديد من المواقع الحكومية في العاصمة كابول، الأحد الماضي.

ومع دخول حركة طالبان إلى كابول، سارعت البلدان الغربية إلى إجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها في هذا البلد في أسرع وقت، وشهد مطار كابول، الاثنين الماضي، فوضى عارمة، إذ امتلأ المطار بمئات المواطنين حاولوا الفرار من البلاد بعد سيطرة طالبان.