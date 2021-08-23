وزيرا الدفاع والخارجية الفرنسيان يزوران الإمارات لبحث الوضع في أفغانستان

يقوم وزير الخارجية الفرنسي جان آيف لودريان، ووزيرة الدفاع فلورنس بارلي، اليوم الاثنين، بالتّوجه إلى إمارة أبوظبي، لبحث الوضع في أفغانستان وقضية الإجلاء.

ومن المقرر أن يقابل الوزيران الفرنسيان دبلوماسيين وجنود وعناصر شرطة من الإمارات للمساهمة في عمليات الإجلاء من كابول، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وكتب لودريان على حسابه الرسمي في "تويتر":

"سأتوجه اليوم إلى أبو ظبي مع وزيرة الدفاع، فلورنس بارلي، لشكر شركائنا الإماراتيين على دعمهم، والوقوف على عمليات الإجلاء الجارية من أفغانستان".

#Afghanistan

Je me rends aujourd'hui à Abou Dabi avec @florence_parly pour remercier notre partenaire émirien de son appui et faire le point sur les opérations d'évacuation en cours depuis l'Afghanistan.https://t.co/QaTui04kDW — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) August 23, 2021

ومن المقرر أن يتم استقبال الوزيرين من قبل ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد.

يذكر أن فرنسا عقب الأحداث الأخيرة التي وقعت في العاصمة الأفغانية، كابول، وبعد سيطرة حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا الاتحادية) ومنذ 15 أغسطس/ آب الجاري، نجحت في إجلاء قرابة 100 فرنسي، وأكثر من 40 مواطنا من بلدان شريكة، وكذلك أكثر من ألف أفغاني يحتاجون الحماية.

وشهد مطار كابول، الاثنين الماضي، فوضى عارمة بعد سيطرة "طالبان"، وسارعت الدول إلى إجلاء رعاياها في أسرع وقت ممكن وتوفير الحماية لهم، إذ امتلأ المطار بمئات المواطنين حاولوا الفرار من البلاد.