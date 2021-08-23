خبير يدعو لاتخاذ إجراءات أمنية مشددة لمنع نقل اللاجيئن الأفغان إلى دول آسيا الوسطى

دعا رئيس المركز الثقافي العربي الروسي، مسلم شعيتو، لضرورة اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لوقف المقترحات الغربية بنقل اللاجئين الأفغان إلى دول آسيا الوسطى.

وأوضح شعيتو، في حديثه لراديو "سبوتنيك" أن "هذه الجمهوريات ترتبط بعلاقات واتفاقات مع روسيا تسمح بتنقل المواطنين بدون تأشيرات، بالتالي فإن العناصر الإرهابية يمكن أن تنتقل إليها تحت ستار اللجوء".

وأكد رئيس المركز الثقافي العربي الروسي أنه يتعين أن يكون "هناك إجراءات لحماية الحدود بقوة عسكرية للدول المعنية وبمساعدة القوات الروسية، وأيضا بالضغط السياسي على طالبان خاصة أنها تحتاج إلى وقت لتنظيم أمورها، ويمكن لروسيا أن تستخدم هذا للضغط لوقف عملية نقل المواطنين إلى دول آسيا الوسطى".

وشدد على ضرورة "ألا تقبل هذه الدول بهذه الأعداد من اللاجئين خاصة أنهم سينقلونهم لهذه الدول للانتظار لحين الحصول على تأشيرات دخول لأوروبا، وهو ما لن يحدث وقد انتقد الرئيس بوتين ذلك، وهذا أيضا هو ما يدفع روسيا للحذر"، بحسب قوله.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن تطورات الأوضاع في أفغانستان تمس بشكل مباشر أمن روسيا، محذرا من خطر تسلل مسلحين إلى أراضي روسيا بقناع لاجئين أفغان.

وتعهد بوتين خلال لقائه ممثلين عن حزب "روسيا الموحدة" الحاكم، بالتنسيق مع الغرب في الملف الأفغاني، مشددا على أن "موسكو ستبذل قصارى الجهد بغية ضمان استقرار أفغانستان بالتواصل مع الشركاء الغربيين".

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