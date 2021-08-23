"طالبان" تعين قائما بأعمال محافظ البنك المركزي في أفغانستان

أعلنت حركة "طالبان"، (الإرهابية، المحظورة في روسيا)، اليوم الاثنين، تعيين حاكم بالنيابة لـ"مصرف أفغانستان" بغرض "تنظيم المؤسسات الحكومية والقضايا المصرفية ومعالجة مشاكل الناس".

وقال المتحدث باسم حركة "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، "تم تعيين الحاج محمد إدريس حاكما بالنيابة لبنك "دا أفغانستان" من قبل قيادة الإمارة الإسلامية، لغرض تنظيم المؤسسات الحكومية والقضايا المصرفية ومعالجة مشاكل الناس".

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د دولتي اداراتو او بانکي مسائلو د تنظیم او د خلکو مشکلاتو ته د رسیدګۍ په هدف د اسلامي امارت مشرتابه لخوا محترم حاجي محمد ادریس د افغانستان بانک سرپرست لوی رئیس په توګه و ټاکل شو. — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 23, 2021

واستطاعت حركة "طالبان" السيطرة على العاصمة الأفغانية كابل، بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين الحركة والقوات الأفغانية، بينما هرب الرئيس، أشرف غني على متن طائرة إلى خارج البلاد وتبعه عدد من المسؤولين السابقين والحاليين. ومع دخول مقاتلي حركة طالبان العاصمة الأفغانية، سابقت البلدان الغربية الزمن، لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها من هذا البلد.

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