إسرائيل وسلوفينيا توقعان اتفاقية تعاون في مجال الأمن السيبراني

وقال لابيد في تغريدة بحسابه على تويتر: "عقدت اجتماع عمل رسميا اليوم مع وزير الخارجية السلوفيني أنزيه لوغار، تم بعده توقيع اتفاقية تعاون ثنائي في مجال الأمن السيبراني".
وأضاف: "ناقش الاجتماع، من بين أمور أخرى، انعقاد مجلس الشراكة في الاتحاد الأوروبي والاستمرار في توطيد العلاقات الدافئة بين البلدين".
ערכתי היום פגישת עבודה רשמית עם שר החוץ הסלובני @AnzeLog שלאחריה גם נחתם הסכם שיתוף פעולה בילטרלי בתחום בטחון סייבר. בפגישה דנו בין היתר על כינוס מועצת האסוציאציה באיחוד האירופי ועל המשך הידוק היחסים החמים בין שתי המדינות. pic.twitter.com/HrnFjfqaMp— יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) August 23, 2021
من جانبها صرحت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت": "شكر لبيد لوغار على زيارته وقال: "لقد أصبحت سلوفينيا حليفا وصديقا حقيقيا، لقد أثر تضامنكم خلال عملية حارس الأسوار (العملية العسكرية ضد قطاع غزة في مايو/ أيار الماضي) فينا جميعا، سواء كان ذلك في الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي. نحن نعلم أنه يمكننا الاعتماد عليكم".
وأضاف لابيد: "أتمنى أن يجتمع مجلس الشراكة للاتحاد الأوروبي أخيرا خلال فترة رئاستكم. سيكون رمزًا لتحسن العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي ورمزا لقيادتكم".
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