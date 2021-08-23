إسرائيل وسلوفينيا توقعان اتفاقية تعاون في مجال الأمن السيبراني

وقع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ونظيره السلوفيني أنزيه لوغار، اليوم الاثنين، اتفاقية في مجال الأمن السيبراني.

وقال لابيد في تغريدة بحسابه على تويتر: "عقدت اجتماع عمل رسميا اليوم مع وزير الخارجية السلوفيني أنزيه لوغار، تم بعده توقيع اتفاقية تعاون ثنائي في مجال الأمن السيبراني".

وأضاف: "ناقش الاجتماع، من بين أمور أخرى، انعقاد مجلس الشراكة في الاتحاد الأوروبي والاستمرار في توطيد العلاقات الدافئة بين البلدين".

ערכתי היום פגישת עבודה רשמית עם שר החוץ הסלובני @AnzeLog שלאחריה גם נחתם הסכם שיתוף פעולה בילטרלי בתחום בטחון סייבר. בפגישה דנו בין היתר על כינוס מועצת האסוציאציה באיחוד האירופי ועל המשך הידוק היחסים החמים בין שתי המדינות. pic.twitter.com/HrnFjfqaMp — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) August 23, 2021

من جانبها صرحت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت": "شكر لبيد لوغار على زيارته وقال: "لقد أصبحت سلوفينيا حليفا وصديقا حقيقيا، لقد أثر تضامنكم خلال عملية حارس الأسوار (العملية العسكرية ضد قطاع غزة في مايو/ أيار الماضي) فينا جميعا، سواء كان ذلك في الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي. نحن نعلم أنه يمكننا الاعتماد عليكم".

وأضاف لابيد: "أتمنى أن يجتمع مجلس الشراكة للاتحاد الأوروبي أخيرا خلال فترة رئاستكم. سيكون رمزًا لتحسن العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي ورمزا لقيادتكم".

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