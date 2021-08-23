إسرائيل: تعداد اليهود في كل العالم يعادل 60% من سكان القاهرة

نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بيانات تظهر تعداد اليهود في مختلف أنحاء العالم.

وقالت الصفحة الرسمية لدولة إسرائيل باللغة العربية، اليوم الاثنين، إن تعداد اليهود في كل العالم يعادل نحو 60% من تعداد سكان العاصمة المصرية القاهرة.

ونشرت الصفحة صورة تعبيرية لقارات العالم وتعداد اليهود الذين يسكنون في كل قارة، إضافة إلى تعداد اليهود الذين يسكنون إسرائيل وحدها، حيث تجاوز إجمالي عدد اليهود في مختلف أنحاء العالم 14410700 نسمة.

وأوضح المنشور أن عدد اليهود حاليا في العالم لا يزال أقل مما كان عليه عشية اندلاع الحرب العالمية الثانية والهولوكوست، حيث كان عدد يهود العالم آنذاك 16,6 مليون.

وأضاف أن تعدادهم اليهود عشية تأسيس دولة إسرائيل 11,5 مليون، على إثر إبادة 6 ملايين يهودي في المحرقة.

وكشفت إحصاءات رسمية، في أبريل/نيسان الماضي، أن عدد السكان اليهود في إسرائيل تراجع إلى أقل مستوى منذ تأسيس الدولة العبرية.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، كشفت بيانات المكتب المركزي للإحصاءات في إسرائيل، أن عدد اليهود تراجع إلى ما دون عتبة الـ 74% من إجمالي السكان للمرة الأولى هذا العام.

وأظهرت البيانات أنه عقب تأسيس دولة إسرائيل في عام 1948، كانت نسبة اليهود 82.1%، بينما تبلغ حاليا 73.9%.

وفي الذكرى السبعين لتأسيس الدولة العبرية، كانت نسبة السكان اليهود 74.5%، لتتراجع بأكثر من النصف في المئة خلال ثلاث سنوات فقط، وتكشف بيانات إضافية في عشية يوم التأسيس أن عدد سكان إسرائيل يبلغ حاليا 9 ملايين و327 ألف نسمة.