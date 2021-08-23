9 حرائق في مستوطنات إسرائيلية جراء بالونات غزة... فيديو

قالت وسائل إعلام إسرائيلية رسمية، اليوم الاثنين، إن بالونات حارقة أطلقها فلسطينيون من قطاع غزة، تسببت في اندلاع 9 حرائق في المستوطنات المتاخمة للقطاع.

وأفادت قناة "كان" بأن عناصر الإطفاء يحاولون إخماد النيران التي اندلع 4 منها في مستوطنة كيسوفيم.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت الفصائل الفلسطينية عن تنظيم مهرجان شعبي رفضا للحصار الإسرائيلي، بعد غد الأربعاء، في بلدة خزاعة على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي القطاع.

מתיחות בדרום: תשע שריפות פרצו בעוטף עזה בגלל בלוני תבערה@Itsik_zuarets

(צילום: צוות כיבוי בארי) https://t.co/cL3aTs5dWS pic.twitter.com/PbBlBOv5hX — כאן חדשות (@kann_news) August 23, 2021

والسبت الماضي، اندلعت اشتباكات بين قوات إسرائيلية ومحتجين فلسطينيين قرب السياج الحدودي شرقي مدينة غزة ضمن فعاليات ذكرى إحراق المسجد الأقصى في 21 أغسطس/آب 1969.

وأسفرت الاشتباكات عن إصابة 41 فلسطينيا بجروح مختلفة بينهم 10 أطفال، إصابة 2 منهم خطيرة، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة.

فيما أصيب قناص في شرطة حرس الحدود الإسرائيلية بجروح وصفت بالقاتلة بعد إطلاق فلسطيني النار عليه من مسافة صفر، ورد الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف في قطاع غزة.

للاطلاع على المزيد من أخبار إسرائيل اليوم عبر سبوتنيك