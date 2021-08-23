مجلس الأمن الروسي: باتروشيف وساليفان يبحثان أفغانستان والتعاون في مجال الأمن

بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف، اليوم الاثنين، مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيك ساليفان، الوضع في أفغانستان، خلال اتصال هاتفي بينهما، وذلك حسبما أعلن المكتب الإعلامي لمجلس الأمن القومي الروسي.

موسكو-سبوتنيك. وجاء في بيان مجلس الأمن الروسي: "بحث نيقولاي باتروشيف وجيك ساليفان مسائل التعاون الروسي الأمريكي في مجال الأمن. كما أوليا اهتماما خاصا للتعاون الثنائي في مجال الأمن المعلوماتي. بالإضافة إلى ذلك، تم تبادل الآراء حول الوضع في أفغانستان".

وكان الرئيس جو بايدن قد قال، الأسبوع الماضي، إن القوات الأمريكية قد تبقى في أفغانستان بعد الموعد النهائي المحدد للانسحاب في 31 أغسطس/آب، لإجلاء الأمريكيين، وفقا لـ"رويترز".

يذكر أنه في 15 أغسطس، استطاعت حركة طالبان السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، دون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي الحركة، فيما بقيت ولاية بنغشير الواقعة شمال شرقي البلاد، الولاية الوحيدة خارج سيطرتها.

وجاءت سيطرة طالبان على معظم أراضي البلاد لتتوج عمليات عسكرية ضد القوات الحكومية استمرت أسابيع، تزامنا مع عملية انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة، والمقرر اكتمالها في 11 من الشهر المقبل، وبعد مغادرة الرئيس أشرف غني للبلاد "حقنا للدماء".