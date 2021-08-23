فرنسا تدعو إلى تمديد الموعد النهائي لعمليات الإجلاء من أفغانستان

دعت فرنسا، اليوم الاثنين، إلى تمديد الموعد النهائي لعمليات الإجلاء من أفغانستان والمقرر في 31 أغسطس/ آب.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن هناك حاجة للمزيد من الوقت بعد 31 أغسطس لإتمام عمليات الإجلاء الحالية من أفغانستان، بحسب "رويترز".

وأضاف الوزير الفرنسي: "نشعر بالقلق بشأن الموعد النهائي في 31 أغسطس الذي حددته الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق، قال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنه "من المستحيل" إجلاء عشرات الآلاف من الأفغان وعائلاتهم بحلول الموعد النهائي.

وأشار بوريل إلى أن هناك مشكلة في الوصول إلى مطار كابول، مشيرا إلى أن إجراءات المراقبة والأمن التي تفرضها الولايات المتحدة مشددة للغاية.

يذكر أنه في 15 أغسطس، استطاعت حركة "طالبان" السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، بدون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي الحركة، فيما بقيت ولاية بنجشير الواقعة شمال شرقي البلاد، الولاية الوحيدة خارج سيطرتها.

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