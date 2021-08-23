ألمانيا: مجموعة السبع ستناقش تمديد عمليات الإجلاء من مطار كابول

كشف وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، أن قادة دول مجموعة السبع الصناعية يريدون تنسيق جهود الإجلاء من مطار كابول، وإذا ما كان ينبغي أن تستمر هذه الجهود بعد الموعد النهائي الذي حددته الولايات المتحدة في 31 أغسطس/ آب.

وقال وزير الخارجية الألماني للصحفيين، اليوم الاثنين، في برلين، إن قادة المجموعة سيناقشون يوم الثلاثاء كيفية الوصول للأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم من مطار كابول، بحسب "رويترز".

وأوضح أن ألمانيا تبحث عن خيارات لإبقاء المطار مستمرا في العمل عدة أيام بعد 31 أغسطس.

وقال ماس: "نتحدث مع الولايات المتحدة وتركيا وشركاء آخرين بهدف تسهيل عملية مدنية في مطار كابول للتمكن من إجلاء الأشخاص بعد 31 أغسطس".

وتابع: "سوف نستمر كذلك في الحديث مع حركة طالبان بشأن هذه القضية وهذا ما نفعله".

من جانبها، دعت فرنسا، اليوم الاثنين، على لسان وزير خارجيتها جان إيف لودريان، إلى تمديد الموعد النهائي لعمليات الإجلاء من أفغانستان والمقرر في 31 أغسطس.

يذكر أنه في 15 أغسطس، استطاعت حركة "طالبان" السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، بدون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي الحركة، فيما بقيت ولاية بنجشير الواقعة شمال شرقي البلاد، الولاية الوحيدة خارج سيطرتها.

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