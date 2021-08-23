برلين تحث الراغبين في مغادرة أفغانستان على عدم التوجه للمطار بمفردهم

أعلن وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، اليوم الاثنين، أن الوضع في منطقة مطار كابول قد ساء، وأن برلين تحث الراغبين في مغادرة أفغانستان على عدم القدوم إلى المطار بمفردهم.

برلين - سبوتنيك. وقال ماس، خلال مؤتمر صحفي: "أصبح الوضع في مطار كابول ومحيطه أكثر فوضوية في الساعات الأخيرة".

وتابع قائلا: "لا يزال الوضع غير آمن؛ كما كان من قبل، لهذا السبب، لا نوصي الآن بالتوجه إلى المطار بشكل مستقل؛ لأنه لا يوجد ضمان، بسبب الوضع على الأرض، أن يتمكن الناس من الوصول إلى الجزء العسكري من المطار. هذا، بالطبع، يعقد عملية الإجلاء".

وأشار إلى أنه طالما لدى ألمانيا الفرصة، فإنها ستقوم بإجلاء "أكبر عدد ممكن من الأشخاص".

وأضاف: "لكننا نعلم أن فرصة الإجلاء ليست بلا حدود، لذلك نعمل على خطوات ملموسة لعدة أيام حتى نتمكن من الاستمرار في مساعدة الأفغان المحتاجين للحماية على مغادرة البلاد".

وأعلن الجيش الألماني، صباح اليوم الاثنين، أن هناك اشتباكات بين قوات أفغانية ومسلحين مجهولين في محيط مطار كابول.

يأتي ذلك في وقت تتواصل عمليات إجلاء آلاف الرعايا الغربيين والأفغان من أفغانستان في حين وثق صحفيون مشاهد تظهر آلاف الأفغان ممن يحاولون مغادرة البلاد عبر مطار كابول.

وشهد مطار كابول حالة واسعة من الفوضى، نتيجة اقتحام مئات المواطنين الصالات وحتى مدرج الإقلاع؛ في محاولة لمغادرة البلاد.

بعد سيطرة طالبان... ما هي قوة الجيوش المجاورة لأفغانستان؟

هذا وأحكمت حركة طالبان قبضتها على أفغانستان؛ تزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي بدأ في أيار/مايو الماضي، وينتهي في أيلول/سبتمبر المقبل. وغادر الرئيس أشرف غني البلاد "حقنا للدماء"، وفق تعبيره. وتقول طالبان إنها ترغب في إقامة نظام مركزي يحترم حكم القانون.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك.