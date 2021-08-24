وزير خارجية باكستان يدعو المجتمع الدولي أن يبقى على اتصال بطالبان

دعا وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، يوم الاثنين، المجتمع الدولي أن يبقى على اتصال مع حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا باعتبارها إرهابية) في أفغانستان.

موسكو- سبوتنيك. ونقلت قناة "جيو تي في" الباكستانية عن الوزير قوله، إن "المجتمع الدولي يجب أن يبقى على اتصال بـ"طالبان" في أفغانستان".

كما أكد وزير الخارجية الباكستاني على ضرورة إجلاء آمن من أفغانستان .

هذا وأحكمت حركة طالبان قبضتها على أفغانستان، تزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي بدأ في مايو/أيار الماضي، وينتهي في سبتمبر/أيلول المقبل. وغادر الرئيس أشرف غني البلاد "حقنا للدماء"، وفق تعبيره.

وتقول طالبان إنها ترغب في إقامة نظام مركزي يحترم حكم القانون.

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