هاريس: الصين تواصل ممارسة الإكراه والترهيب في بحر الصين الجنوبي

اتهمت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، بكين، اليوم الثلاثاء، بالإكراه والترهيب في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه بشدة، في إطار سعيها لحشد الحلفاء ضد الصين.

وقالت هاريس في كلمة ألقتها في سنغافورة، موضحة أهداف السياسة الخارجية لإدارتها بالنسبة لآسيا: "تواصل بكين الإكراه والترهيب والمطالبة بالغالبية العظمى من بحر الصين الجنوبي".

وجزء من مهمة هاريس خلال الزيارة سيكون إقناع القادة في سنغافورة وفيتنام بأن التزام واشنطن تجاه جنوب شرقي آسيا ثابت.

وقالت هاريس يوم الاثنين، "اليوم، نحن في سنغافورة للتأكيد وإعادة التأكيد على علاقتنا الدائمة مع هذا البلد وفي هذه المنطقة، ولتعزيز الرؤية المشتركة حول حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وتعد سنغافورة أحد أقوى شركاء الولايات المتحدة الأمنيين في المنطقة وتربطهما علاقات تجارية عميقة. ولكن سنغافورة تسعى أيضا إلى تحقيق التوازن في علاقاتها مع الولايات المتحدة والصين من خلال عدم الانحياز إلى أي طرف.



ومن المقرر أن تزور هاريس قاعدة شانغي البحرية، ثم تتفقد السفينة الحربية تولسا التابعة للبحرية الأمريكية.

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