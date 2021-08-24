مسؤول بارز يستبعد اكتمال عمليات إجلاء الأمريكيين من أفغانستان بحلول 31 أغسطس

استبعد رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، اكتمال عمليات إجلاء الأمريكيين من أفغانستان بحلول 31 أغسطس/ آب الجاري، ملمحا لتمديد المهلة.

واشنطن - سبوتنيك. وقال شيف، للصحفيين عقب اجتماع مغلق مع مسؤولين استخباراتيين: "أعتقد أن هذا ممكن لكنه برأي أمر غير مرجح بدرجة كبيرة"، لافتا إلى أنه "من الصعب عليه تخيل أن عملية الإجلاء يمكن إتمامها قبل نهاية الشهر".

وتنفذ الولايات المتحدة وحلفاؤها رحلات جوية مستمرة من مطار كابول لإجلاء عشرات آلاف الأفغان الذين تعاونوا مع الدول الغربية خلال حملتها في أفغانستان.

وسبق أن أمهلت "حركة طالبان" (الإرهابية والمحظورة في روسيا)، التي سيطرت على كابول ومعظم أراضي أفغانستان، الولايات المتحدة مهلة حتى 31 أغسطس/ آب الجاري لإكمال عملية الإجلاء. وقال مسؤول في حركة "طالبان"، أمس الاثنين، إن القوات الأجنبية في أفغانستان لم تسع لتمديد المهلة التي حددتها لمغادرة البلاد، والتي تنتهي في 31 أغسطس/ آب.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن أولوية الولايات المتحدة الأولى في كابول هي إجلاء المواطنين الأمريكيين من أفغانستان في أقرب وقت ممكن. مضيفا أنه يؤيد فرض عقوبات على طالبان "إذا أساءت التصرف". كما أعلن بايدن أنه لا يزال يخطط لإنهاء عمليات الإجلاء من أفغانستان بحلول 31 أغسطس، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام تمديد المهلة النهائية إذا لزم الأمر.

يذكر أنه في 15 أغسطس/آب استطاعت حركة طالبان السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، بدون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي الحركة، فيما بقيت ولاية بنغشير الواقعة شمال شرقي البلاد، الولاية الوحيدة خارج سيطرتها.

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