إسرائيل تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ يناير

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل نحو 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا في معدل هو الأعلى منذ شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وصرحت الوزارة وفق ما أفادت به قناة "كان" الرسمية أنها سجلت أمس 9831 إصابة بكورونا، لتتجاوز بذلك حصيلة المصابين بالوباء منذ تفشيه في فبراير/ شباط 2020، المليون إصابة (مليون و5 آلاف و511).

ومن بين الحالات النشطة حاليا، بلغ عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات في حالة حرجة 678 مريضا، من بينهم 123 مريضا يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي.

فيما أعلنت الوزارة اليوم، تسجيل 12 حالة وفاة جراء الإصابة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 6 آلاف و864.

תמונת מצב 👇

1,575,898 מתחסנים מנה שלישית.

5,450,033 מתחסנים מנה שנייה.

5,911,191 מתחסנים מנה ראשונה.

9,831 מאומתים חדשים אתמול (23.8).

152,614 נבדקים לגילוי הנגיף אתמול (23.8).

היום, 24.8 נכון לשעה זו:

678 חולים שמצבם מוגדר קשה.

123 מונשמים.

6,864 נפטרים במצטבר מפרוץ המגפה. pic.twitter.com/Nr3fpG2BQX — משרד הבריאות (@IsraelMOH) August 24, 2021

وكانت الوزارة قد أعلنت أمس تسجيل 29 حالة وفاة، في أعلى حصيلة يومية منذ فبراير/ شباط الماضي.

وشرعت إسرائيل في حملة لمنح مواطنيها جرعة ثالثة معززة من اللقاحات المضادة لكورونا، على خلفية تفشي متحورات جديدة من الفيروس.

وحتى اليوم الثلاثاء، تلقى مليون و575 إسرائيليا الجرعة الثالثة من اللقاح، بينما تلقى الجرعتين 5 ملايين و450 ألفا و33 شخصا.

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