مصدر: تشكيل مجلس من 12 عضوا من طالبان ومسؤولين سابقين لقيادة أفغانستان

قال مصدر مقرب من قيادة حركة "طالبان" (الإرهابية والمحظورة في روسيا)، إن "ثمة توجه لتشكيل مجلس من قيادات الحركة ومسؤولين سابقين، بمن فيهم مسؤولين من إدارة الرئيس الهارب أشرف غني، لقيادة البلاد".

كابول - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، "سيحكم أو يقود أفغانستان مجلس مكون من 12 عضوا".

وأضاف أنه "تم الاتفاق حتى الآن على أن عضوية المجلس ستشمل "رئيس المكتب السياسي للحركة، عبد الغني برادار، وملا يعقوب وخليل الرحمن حقاني، فيما سيضم كذلك رئيس المجلس الأعلى للمصالحة عبد الله عبد الله، ورئيس الجمهورية السابق حميد كرزاي، ووزير الخارجية في حكومة غني، حنيف أتمار، ورئيس الحزب الإسلامي الأفغاني، قلب الدين حكمتيار".

وقال المصدر، إن المحادثات جارية لتعيين الأعضاء الخمسة المتبقين في المجلس.

يذكر أنه في 15 أغسطس/ آب استطاعت حركة طالبان السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، بدون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي الحركة، فيما بقيت ولاية بنغشير الواقعة شمال شرقي البلاد، الولاية الوحيدة خارج سيطرتها.

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