كورونا أصبح السبب الرئيسي التاسع للوفاة في إنجلترا

أصبح فيروس كورونا السبب الرئيسي التاسع للوفاة في إنجلترا الشهر الماضي، حيث خلف الفيروس نحو واحد من كل 40 حالة وفاة.

وتسبب كورونا في 2.4 في المائة (969) من 40467 حالة وفاة في إنجلترا في يوليو/ تموز، ارتفاعا من 0.9 في المائة من الوفيات في يونيو/ حزيران، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبذلك قفز الفيروس من المرتبة 26 في قائمة مسببات الوفاة في يونيو، إلى المركز التاسع بحلول يوليو، وخلف قرابة واحد من كل 40 حالة وفاة.

وفي المتوسط، تسبب فيروس كوفيد-19 في حدوث 31 حالة وفاة يوميا، مقارنة بـ 142 حالة وفاة بسبب الخرف ومرض الزهايمر.

لكن وفيات كوفيد كانت أقل بكثير من يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما تسبب الفيروس في 37.4 في المائة من جميع الوفيات.

وحتى الآن هذا العام، قتل فيروس كورونا 49831 شخصا في إنجلترا و2560 في ويلز.

وكان الخرف ومرض الزهايمر مسؤولين عن أربعة أضعاف الوفيات من كوفيد الشهر الماضي، بينما استمرت أمراض القلب وسرطان الرئة في تصدر الأسباب الثلاثة الأولى للوفيات.