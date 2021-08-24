رئيس وزراء أرمينيا يكشف عدد القتلى من جانب بلاده خلال الصراع في قره باغ

أعلن رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، اليوم الثلاثاء، أن عدد ضحايا تصعيد الصراع في قره باغ من الجانب الأرميني، بلغ 3773 شخصاً.

وقال باشينيان، خلال مناقشة برنامج الحكومة: "إن مقتل 3773 شخصاً و243 مفقودا (خلال الصراع في قره باغ) يجعل الجو الذي تجري فيه مناقشة البرنامج الحالي"، استثنائيا.

هذا وكان باشينيان قد أعلن، في نيسان/ أبريل الماضي، عن مقتل 3621 شخصاً.

يذكر أنه في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر 2020، تجددت العمليات العسكرية في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، وتوصل البلدان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسية، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الثاني/نوفمبر 2020، بعد معارك استمرت نحو شهر ونصف أدت إلى سيطرة باكو على أجزاء واسعة من إقليم قره باغ.

وعقب ذلك، توصلت روسيا وتركيا بعد محادثات بينهما إلى إنشاء مركز مراقبة لوقف إطلاق النار في قره باغ تشرف عليه قوات البلدين.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.