فرنسا: لن نواصل عمليات الإجلاء من أفغانستان حال انسحاب أمريكا نهاية الشهر

أعلنت فرنسا، اليوم الثلاثاء 24 أغسطس/آب، أنها لن تواصل عمليات الإجلاء من أفغانستان، حال قررت الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب في 31 أغسطس/آب.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الفرنسية، قوله إن فرنسا ستنهي إجلاء الأفغان من أفغانستان التي تسيطر عليها طالبان في وقت لاحق من هذا الأسبوع، إذا واصلت الولايات المتحدة خطة لسحب جميع القوات من البلاد في نهاية هذا الشهر.

وأشار المسؤول الفرنسي إلى أنه "إذا نفذت الولايات المتحدة انسحابًا كاملاً في 31 أغسطس كما هو مخطط، فهذا بالنسبة لنا، يعني أن عمليتنا تنتهي مساء الخميس، لذلك بقي لدينا ثلاثة أيام".

يذكر أنه، في 15 أغسطس/ آب، استطاعت حركة طالبان السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابل، دون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي الحركة، فيما بقيت ولاية بنجشير الواقعة شمال شرقي البلاد، الولاية الوحيدة خارج سيطرتها.