بكين: على الغرب تحمل مسؤولية جرائمه التي ارتكبها في أفغانستان

طالبت الصين، اليوم الثلاثاء 24 أغسطس/آب، الغرب بضرورة تحمل مسؤولية جرائمه التي ارتكبها في أفغانستان.

موسكو – سبوتنيك. وقالت السفيرة الصينية لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، إنه يجب محاسبة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا ودول أخرى على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قواتها أثناء مهمتها في أفغانستان. .

وقالت الدبلوماسية الصينية إن الوضع في أفغانستان أظهر أن حل القضايا بالوسائل العسكرية "ليس مخرجا ولا يمكن إلا أن يلحق ضررا كبيرا بالاستقرار الإقليمي فضلا عن حقوق الإنسان للأشخاص المعنيين".

وقالت تشانغ: "يجب محاسبة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا ودول أخرى على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها جيوشها في أفغانستان" .

وأضافت بقولها: "إن هذه القضية يجب أن يناقشها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

يذكر أنه، في 15 أغسطس/ آب، استطاعت حركة طالبان السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابل، دون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي الحركة، فيما بقيت ولاية بنجشير الواقعة شمال شرقي البلاد، الولاية الوحيدة خارج سيطرتها.