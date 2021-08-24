"واشنطن بوست": مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية يلتقي سرا مع رئيس المكتب السياسي لطالبان

أعلنت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام جيه بيرنز، التقى سرا مع رئيس المكتب السياسي لطالبان عبد الغني بارادار.

وأكدت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين إلى أن الاجتماع عقد يوم الاثنين، في العاصمة كابل.

واعتبرت الصحيفة هذا اللقاء بمثابة "الفضيحة"، حيث أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بالتعاون مع عملاء باكستانيين قاموا باعتقال بارادار قبل 11 عامًا.

CIA Director William Burns held a secret meeting with Taliban leader Abdul Ghani Baradar in Kabul on Monday https://t.co/wA0vcLGK9h — The Washington Post (@washingtonpost) August 24, 2021

​وأشارت الصحيفة إلى أن الطرفين ناقشا اقتراب تاريخ 31 آب / أغسطس، وهو موعد استكمال الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان وإجلاء المواطنين وبعض الأفغان.

وانتقدت الصحيفة امتناع وكالة المخابرات الأمريكية المركزية عن التعليق على معلومات المنشور.

يذكر أنه، في 15 أغسطس/ آب، استطاعت حركة طالبان السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابل، دون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي الحركة، فيما بقيت ولاية بنجشير الواقعة شمال شرقي البلاد، الولاية الوحيدة خارج سيطرتها.