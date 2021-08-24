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    باحثة روسية: الصين توجه أنظارها إلى الشمال الأفريقي

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    تعمل الصين حاليا على زيادة مشاركتها الاقتصادية والاستراتيجية والدبلوماسية مع دول شمال أفريقيا، وإقامة علاقات ودية مع مجموعة متنوعة من الدول، خاصة المسيطرة على الممرات المائية المهمة.

    الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني
    © REUTERS / Thomas Peter
    الرئيس الصيني يدعو إلى تعزيز التعاون بين بلاده والدول العربية في مبادرة الحزام
    وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ، يوم الخميس الماضي، إن الصين مستعدة للعمل مع الدول العربية لبناء الحزام والطريق بشكل مشترك بجودة عالية ودفع الشراكة الاستراتيجية الصينية العربية إلى مستوى أعلى.

    وتقوم مبادرة "الحزام والطريق" النهج التنموي الذي تتبناه الصين- على إحياء طريق الحرير القديم، من أجل تعزيز الترابط والاعتماد المتبادل في ظل التغيرات الهائلة التي يشهدها العالم على مستوى الاقتصاد والتوازنات الجيوسياسية.

    وتروج بكين باستمرار لمبادرة "الحزام والطريق" لإنشاء طرق تجارية جديدة بين آسيا وأوروبا وربط أفريقيا بها. وتشارك جامعة الدول العربية فيه بنشاط.

    قالت الباحثة الروسية ماريا باخوموفا من معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية لـ "سبوتنيك": "مع بدء مبادرة الحزام والطريق، تميل بكين إلى إدراج جميع مشاريع التعاون الاقتصادي ضمن أولويات سياستها الخارجية".

    وأضافت باخوموفا: "تهتم الشركات الصينية ببناء منشآت صناعية ومنشآت بنى تحتية لدخول أسواق إقليمية جديدة، مع الأخذ بالاعتبار متطلبات كل بلد".

    وتابعت باخوموفا: "تأمين مسارات النقل أهم عنصر في مبادرة "الحزام والطريق" لضمان نجاح المشروع".

    وأكدت باخوموفا أن "الدول العربية منفتحة على الاستثمارات الصينية، كون الصين لا تملك تاريخ في استعمار المنطقة العربية، ولا التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مما يميز بكين عن باقي الدول الأوروبية والولايات المتحدة".

    وختمت الباحثة الروسية بالقول: "تستخدم جمهورية الصين الشعبية عدة أدوات لدخول دول شمال أفريقيا، تشمل استثمارات في البنية التحتية والصناعة، والقروض للحكومات المحلية، والمساعدة الإنمائية وتحرير التجارة".

    ويعتبر الشرق الأوسط من أكثر المناطق أهمية بالنسبة للصين، لأنه يقع على مفترق طرق 3 قارات مهمة، أوروبا وأفريقيا وآسيا. ويُعتقد أن كل هذه القارات مرتبطة بمشروع مبادرة الحزام والطريق الصيني.

    "الحزام والطريق" هي مبادرة صينية لإنشاء حزام يربط الصين بدول العالم، تعرف هذه المبادرة باسم "طريق الحرير"، وكان لهذا الطريق دور كبير في ازدهار العديد من الحضارات القديمة، مثل المصرية، والصينية، والرومانية، والهندية، والتقاء الثقافات، والتبادل الفكري والثقافي.

    انظر أيضا:

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    سفير الصين في روسيا يكشف حجم تجارة بلاده مع دول مبادرة الحزام والطريق
    الصين تسلم 350 مليون جرعة من لقاحات "كوفيد-19" لشركاء الحزام والطريق
    الرئيس الصيني يدعو إلى تعزيز التعاون بين بلاده والدول العربية في مبادرة الحزام
    الكلمات الدلالية:
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