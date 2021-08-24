طالبان ترفض تمديد الموعد النهائي للانسحاب الأمريكي من أفغانستان

أعلنت حركة طالبان (محظورة في روسيا)، اليوم الثلاثاء، رفضها تمديد مهلة تنتهي في 31 أغسطس/ آب، حددتها الولايات المتحدة للانسحاب من أفغانستان.

ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، أنها ترغب في انتهاء جميع عمليات الإجلاء بحلول هذا الموعد.

وقال المتحدث باسم الحركة إن الحشود الأفغانية المتدفقة على مطار كابل بحثا عن طائرة للخروج من البلاد يمكن أن تعود إلى منازلها.

وأضاف مجاهد خلال مؤتمر صحفي: "نحن نضمن أمنهم"، وقال أيضا إنه لا توجد قائمة بأشخاص مستهدفين بالانتقام. وتابع: "لقد نسينا كل شيء في الماضي".

تأتي تصريحات طالبان في الوقت الذي استبعد فيه رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، اكتمال عمليات إجلاء الأمريكيين من أفغانستان بحلول 31 أغسطس/ آب الجاري، ملمحا لتمديد المهلة.

وقال شيف للصحفيين عقب اجتماع مغلق مع مسؤولين استخباراتيين: "أعتقد أن هذا ممكن لكنه برأي أمر غير مرجح بدرجة كبيرة"، لافتا إلى أنه "من الصعب عليه تخيل أن عملية الإجلاء يمكن إتمامها قبل نهاية الشهر".

وتنفذ الولايات المتحدة وحلفاؤها رحلات جوية مستمرة من مطار كابل لإجلاء عشرات آلاف الأفغان الذين تعاونوا مع الدول الغربية خلال حملتها في أفغانستان.

وسبق أن أمهلت "حركة طالبان" التي سيطرت على كابل ومعظم أراضي أفغانستان، الولايات المتحدة مهلة حتى 31 أغسطس/ آب الجاري لإكمال عملية الإجلاء.

وقال مسؤول في حركة "طالبان"، أمس الاثنين، إن القوات الأجنبية في أفغانستان لم تسع لتمديد المهلة التي حددتها لمغادرة البلاد، والتي تنتهي في 31 أغسطس/ آب.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك.