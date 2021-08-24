تركيا تطور مركبة "ألغان 8x8" البرمائية العسكرية... صور

أعلنت مؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية (MKE)، اليوم الثلاثاء، عن تطويرها مركبة "ألغان 8x8" البرمائية المسلحة، بالاشتراك مع مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية.

وذكرت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الثلاثاء، أن المؤسسة الصناعية التركية كشفت عن المركبة لأول مرة في معرض إسطنبول الدولي للصناعات الدفاعية "آيدف IDEF"، في نسخته الـ 15، وهي المؤسسة التي قامت بالعمل على العديد من مشاريع البحث والتطوير، على رأسها مركبة "ألغان 8x8" البرمائية المسلحة.

#تركيا ... أعلنت مؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية (MKE)، عن تطويرها مركبة "ألغان 8x8" البرمائية المسلحة بالتعاون مع مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية



المركبة عرضت لأول مرة في معرض إسطنبول الدولي للصناعات الدفاعية "آيدف IDEF" بنسخته الـ 15https://t.co/pb9Y0s3guT pic.twitter.com/JPaeHt7EwR — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 24, 2021

وعددت الوكالة مميزات المركبة التركية البرمائية الجديدة، وأهمها تعدد استخداماتها، كونها قادرة على تقديم خدمات، مثل نقل الجرحى في جميع أنواع ساحات القتال، وشحن المواد والمعدات، كما يمكنها العمل في مختلف التضاريس الوعرة والثلوج والمستنقعات والأرض الرملية، إضافة إلى أنه يمكنها حمل 6 أفراد في البر و4 في الماء.

ونقلت الوكالة على لسان فاتج آيجان، نائب مؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية، أن المركبة موجودة لدى العديد من جيوش العالم، لكنها لم تستخدم بعد في بلاده، وبأن النسخة المعروضة في معرض إسطنبول الدولي للصناعات الدفاعية "آيدف IDEF" سيتم تطويرها بما يتماشى مع آراء واحتياجات ومطالب قوات الأمن التركية.

وانطلقت فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "آيدف IDEF"، الثلاثاء الماضي، واختتم في 20 أغسطس/ آب الجاري، وهو المعرض الثالث عالميا من حيث عدد الشركات المشاركة فيه، من بين 32 معرضا للصناعات الدفاعية حول العالم.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار الجيش التركي الآن عبر سبوتنيك.