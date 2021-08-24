أمريكا تعلن تطعيم 171 مليون شخص بشكل كامل

تواصل الولايات المتحدة الأمريكية جهودها لتطعيم أكبر عدد من الأمريكيين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، لمنع انتشار السلالات الجديدة من الفيروس وخاصة سلالة "دلتا".

وأعدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إحصائية ترصد عدد جرعات اللقاح التي تم أخذها وعدد الجرعات التي تم توزيعها حتى اليوم الثلاثاء، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وتكشف إحصائيات مراكز مكافحة الأمراض في الولايات المتحدة الأمريكية أنه تم إعطاء أكثر من 363 مليون جرعة لقاح، في حين وصل عدد الجرعات التي تم توزيعها حتى الآن إلى أكثر من 428 جرعة.

وبحسب إحصائيات المراكز الأمريكية، فإن عدد من حصلوا على جرعة واحدة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، وصل إلى أكثر من 202 مليون شخص، بينما تجاوز عدد المطعمين بشكل كامل 171 مليون شخص.

ولفتت الوكالة إلى أن الإحصائيات التي أصدرتها المراكز الأمريكية لمكافحة فيروس كورونا تشمل لقاحي "مودرنا وفايزر/ بيونتك"، وهما لقاحات من جرعتين، إضافة إلى لقاح "جونسون آند جونسون"، وهو من جرعة واحدة.

ويوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، رسائل إلى الأمريكيين من حين إلى آخر يحسهم فيها بالإسراع في أخذ اللقاحات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتخفيف حدة الإصابات بالسلالات المتحورة منه خاصة سلالة "دلتا".