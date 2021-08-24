ملالا يوسفزي توجه رسالة إلى قطر بشأن اللاجئين الأفغان

وجهت الناشطة الباكستانية ملالا يوسفزي، رسالة إلى قطر بشأن دورها في إخلاء العديد من الأشخاص الذين يريديون مغادرة أفغانستان، بعد سيطرة حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، على الحكم.

وكتب يوسفزي، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "كل الشكر لحكومة قطر على ما تقوم به لمساعدة الطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في الخروج من أفغانستان بأمان".

Grateful to see the government of Qatar helping so many people – students, women's rights advocates, journalists and more – safely evacuate Afghanistan. I hope more countries will accelerate their efforts and support #AfghanRefugees. — Malala (@Malala) August 24, 2021

وتابعت: "لدى أمل في أن تقوم دول أخرى بالمساعدة في زيادة جهود دعم اللاجئين الأفغان".

ووصفت الناشطة الباكستانية ملالا يوسفزي، الوضع في أفغانستان بأنه يدعو للقلق، وذلك في تعليقها على سيطرة حركة طالبان على الحكم.

وقالت، بعد يومين من سيطرة "طالبان" على الحكم، إن أفغانستان تواجه أزمة إنسانية عاجلة، خاصة فيما يتعلق بالنساء.

ولا تزال يوسفزي، أصغر فتاة تحصل على جائزة نوبل للسلام، وهي ناشطة في مجال تعليم الإناث، تعرضت لمحاولة اغتيال على يد مسلحي حركة طالبان في عام 2012.

يذكر أن حركة "طالبان" أعلنت سيطرتها على الحكم في أفغانستان في الـ 15 أغسطس/ آب 2021، وأعلنت سيطرتها على الحكم، بعد 20 عاما من الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية للإطاحة بحكمها.