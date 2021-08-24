بايدن: من الأفضل أن نسرع عملية الإجلاء من أفغانستان

قال البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن، أبلغ زعماء مجموعة السبع، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة في طريقها لاستكمال الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بحلول 31 أغسطس/آب وإن ذلك يعتمد على تعاون طالبان.

وكان بايدن قد أرسل آلاف الجنود الأمريكيين إلى مطار كابول بعد استيلاء حركة طالبان (المحظورة في روسيا) على المدينة ومناطق كثيرة في أفغانستان قبل أقل من أسبوعين.

ويساعد الجنود الأمريكيون الذين يقترب عددهم من ستة آلاف في إجلاء المواطنين الأمريكيين، وكذلك الأفغان المعرضين للخطر، كما يوفرون الحماية للمطار بما يسمح للدول الأخرى بإجلاء مواطنيها.

وقال مسؤولون أمريكيون إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اقترحت أمس الاثنين، أن يتمسك بايدن بمهلته التي تنقضي في 31 أغسطس/آب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان "خلال اجتماع هذا الصباح مع زعماء مجموعة السبع، أوضح الرئيس أن مهمتنا في كابول ستنتهي على أساس تحقيق أهدافنا. أكد أننا في طريقنا حاليا لإنهاء (المهمة) بحلول 31 أغسطس/آب.. سيكون أفضل كلما أسرعنا، فكل يوم يزداد التهديد لقواتنا".

ومضت المتحدثة تقول إن بايدن أبلغ الزعماء الآخرين لمجموعة السبع بأن استكمال المهمة بحلول 31 أغسطس/آب "يعتمد على التعاون المستمر مع طالبان بما في ذلك استمرار وصول من يتم إجلاؤهم إلى المطار".

وقالت ساكي "بالإضافة إلى ذلك طلب الرئيس جو بايدن من البنتاغون ووزارة الخارجية وضع خطط طوارئ لتعديل الجدول الزمني إذا بات ذلك ضروريا".

في وقت سابق اليوم، قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية لرويترز إن الولايات المتحدة على اتصال مستمر مع طالبان وإن واشنطن تقول للحركة إن مهلة 31 أغسطس/آب مرهونة بتعاونها.

وقال مسؤول أمريكي ومصدر مطلع على تحركات الإدارة الأمريكية اليوم الثلاثاء،

إن بايدن أوفد وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية إلى كابول للاجتماع مع الملا عبد الغني برادر أحد مؤسسي طالبان في كابول أمس الاثنين، وذلك في أعلى لقاء رسمي منذ سيطرة الحركة على العاصمة الأفغانية.

وقال مصدر في الكونغرس إن بيرنز وبرادر ناقشا مهلة 31 أغسطس/آب.



ويعكس اقتراح البنتاجون تزايد المخاوف الأمنية عند مطار كابول حيث يتم إجلاء المواطنين الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر.

وقال مسؤولان أمريكيان اشترطا أن يبقيا مجهولين إن هناك قلقا متزايدا من احتمال وقوع تفجيرات انتحارية ينفذها تنظيم الدولة الإسلامية في المطار.

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