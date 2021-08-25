ترامب: آلاف الأمريكيين يبقون في أفغانستان كرهائن

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن هناك آلاف المواطنين الأمريكيين يبقون في أفغانستان كرهائن.

واشنطن– سبوتنيك. وقال ترامب في بيان: "كيف يتجرأ بايدن (الرئيس الأمريكي) على إجبار عسكريينا على الفرار من ساحة القتال في أفغانستان والهجر عندما يبقى آلاف من الأمريكيين كرهائن".

وأضاف دونالد ترامب، "أفغانستان وكابول كانتا تحت سيطرة موثوقة عندما كان هناك 2500 جنديا فقط، وقد دمرنا ذلك عندما طلب منهم الفرار".

ومن المفترض أن يعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء، عدد الأمريكيين الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان وعدد الباقين هناك.

وأعلنت السكرتيرة الصحفية للرئيس الأمريكي، جين ساكي، أن الولايات المتحدة قامت بإجلاء 58.700 ألف شخص من أفغانستان خلال الأيام الـ 9 الماضية".

وجاءت سيطرة حركة طالبان على معظم أراضي البلاد لتتوج عمليات عسكرية ضد القوات الحكومية استمرت أسابيع، تزامنا مع عملية انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة، وبعد مغادرة الرئيس أشرف غني للبلاد إلى الإمارات.

هذا وتتواصل عمليات إجلاء الرعايا الأمريكان والأوروبيين والأفغان المتعاونين مع واشنطن وحلفائها خلال السنوات الماضية.

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