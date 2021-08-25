فيضانات تقتل 13 على الأقل في ولاية بغرب فنزويلا

قال حاكم ولاية ميريدا الفنزويلية، اليوم الثلاثاء، إن فيضانات قتلت 13 على الأقل في المنطقة الجبلية الواقعة في غرب فنزويلا، بعد سقوط أمطار غزيرة تسببت في انهيارات طينية وفيضان الأنهار.

وأظهرت صور نُشرت في مواقع التواصل الاجتماعي المياه وهي تجرف السيارات في الشوارع، وامتلاء المباني والشركات بالوحل وحدوث الانهيارات الطينية.

وقال الحاكم رامون جيفارا إن،

11 شخصا لقوا حتفهم في بلدية توفار، بينما لقي طفلان حتفهما في بلدية أنطونيو بينتو ساليناس.

وقال جيفارا في تصريحات للصحافة المحلية نُشرت على تويتر، "الوضع الذي نعيش فيه مؤسف للغاية".

وأضاف أن المياه التي وصلت إلى محولات الكهرباء تسببت في انقطاع التيار.

Venezuela:Flash flood in the vicinity of the Catia La Mar terminal pic.twitter.com/rgpW5KLA4w — handsm (@handsm54350947) August 24, 2021

والمنطقة التي غمرتها الفيضانات أرض زراعية تنتج الغذاء لباقي أجزاء البلاد.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك.