الرئيس الإيراني يعين محسن رضائي نائبا له للشؤون الاقتصادية

عيّن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، الجنرال محسن رضائي، نائبا له للشؤون الاقتصادية.

وأفادت الرئاسة الإيرانية، في بيان لها، أن "الرئيس إبراهيم رئيسي أصدر مرسوماً عيّن من خلاله الجنرال محسن رضائي "نائبا له للشؤون الاقتصادية وأمينا للمجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي وسكرتير الموظفين الاقتصاديين للحكومة"، وذلك حسب " وكالة الأنباء الإيرانية ".

ونافس رضائي في الانتخابات الرئاسية السابقة الذي فاز فيها إبراهيم رئيسي إلى جانب خمسة مرشحين آخرين.

وتدرّج محسن رضائي في القوات المسلحة وخاصة الحرس الثوري وشغل منصب قائد الحرس الثوري أثناء حرب العراق وإيران، كذلك يشغل حاليا منصب سكرتير مجمّع تشخيص مصلحة النظام في البلاد.

وكان رضائي دعا إلى "بناء مشروع إيراني جديد وصفه بـ "الحزام الذهبي الإيراني"، في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن "طهران تتحكم في 500 مليون شخص في 25 دولة بتجارة سنوية تبلغ 800 مليار دولار.

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