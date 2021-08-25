بريطانيا تعلن إجلاء ما يزيد على 10 آلاف شخص من كابل بينهم 5500 أفغاني

أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية أنه تم إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص من أفغانستان منذ 13 آب/ أغسطس الجاري، بينهم 5500 مواطن أفغاني.

القاهرة- سبوتنيك. وقال حساب رئاسة الوزراء البريطانية، على "تويتر"، اليوم الأربعاء، إنه "تم إجلاء 10291 شخصا من أفغانستان، بينهم 5500 مواطن أفغاني وعائلاتهم".

وكانت صحيفة "غارديان" البريطانية أفادت بأن وزارة الدفاع البريطانية تخطط لإنهاء عملية الإجلاء في أفغانستان خلال 24-36 ساعة.

وبحسب مصادر تحدثت معها "غارديان"، يحتاج العسكريون الأمريكيون يومين أو ثلاثة أيام لإنهاء عملية الإجلاء من مطار كابل.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أعلنت، في وقت سابق، أن عملية الإجلاء في أفغانستان ستتواصل إلى حين يسمح الوضع الأمني ذلك، مشيراً إلى أنه ليس هناك موعد محدد لإنهاء العملية.

يذكر أنه، في 15 آب/أغسطس، استطاعت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابل، دون مقاومة تذكر، فيما بقيت ولاية بنجشير الواقعة شمال شرقي البلاد، الولاية الوحيدة خارج سيطرتها.

وقال المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين إن 31 آب/أغسطس هو "الخط الأحمر" لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، وإن أي تمديد للجدول الزمني المتعلق ببقائها في البلاد سيعني تمديد "الاحتلال".

وجاءت سيطرة طالبان على معظم أراضي البلاد لتتوج عمليات عسكرية ضد القوات الحكومية استمرت أسابيع، تزامنا مع عملية انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة، وبعد مغادرة الرئيس أشرف غني للبلاد إلى الإمارات.

وتتواصل عمليات إجلاء الرعايا الأمريكيين والأوروبيين والأفغان المتعاونين مع واشنطن وحلفائها خلال السنوات الماضية.