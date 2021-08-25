إسرائيل تهدد بالعمل العسكري ضد إيران وتصف رئيسي بـ"الجلاد من طهران"

أكد وزير الدفاع الإسرائيل، يبني غانتس، اليوم الأربعاء، أن "طهران على بعد شهرين من امتلاك قدرة إنتاج أسلحة نووية"، داعيا المجتمع الدولي إلى وضع خطة وقائية جديدة لا تتضمن إحياء اتفاق إيران لعام 2015.

وقال غانتس، خلال لقاء مع أكثر من 60 سفيرا أجنبيا: "لإيران نوايا بالقضاء على إسرائيل، وهي تعمل من أجل أن تكون بحوزتها الوسائل لتنفيذ ذلك. إضافة إلى ذلك هي تعمل بواسطة أذرعها في العراق واليمن وسوريا ولبنان وغزة، وتستخدم طائرات دون طيار وصواريخ دقيقة، وتعمل ضد سفن تجارية في البحر وحتى أنها تشن هجمات سايبر في أنحاء العالم".

وأضاف: "تقديراتنا هي أن الطائرة دون طيار التي استهدفت سفينة "ميرسر ستريت" انطلقت من إيران وعلى الأرجح بمصادقة الزعيم الأعلى علي خامنئي، وهذا إثبات آخر على أن إيران هي تهديد على العالم والمنطقة قبل أي أحد آخر".

وهدد بالعمل العسكري في المستقبل ضد إيران كي لا تصل إلى سلاح نووي.قائلا: "إيران ضاعفت ميزانيتها الأمنية، في السنوات الخمس الأخيرة، لتصل إلى 49 مليار دولار.

وتابع غانتس أن "إيران موجودة على بُعد شهرين من تجميع المواد المطلوبة لقنبلة نووية. ولا نعلم إذا كان النظام الإيراني مستعدا للتوصل إلى اتفاق نووي والعودة إلى طاولة المفاوضات، وعلى العالم أن يبني "خطة ب" ووقف تقدمها من الآن.

وختم بالقول إنه "لا يوجد لإسرائيل صراع مع الشعب الإيراني وإنما مع النظام الإيراني"، معربا عن قلقه من أن مندوبي المجتمع الدولي حضروا مراسم تنصيب الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الذي وصفه بأنه "الجلاد من طهران".

يذكر أن ناقلة النفط ميرسر، التي ترفع العلم الليبيري تعرضت لهجوم في بحر العرب، وتشغل السفينة شركة "زودياك ماريتايم" التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر. وأسفر الحادث عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم - مواطن روماني ومواطن بريطاني، يفترض أنهما مسؤولان عن أمن السفينة.

وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران في هجوم بطائرة مسيرة على السفينة في بحر العرب، فيما رفضت إيران اتهامها بالهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية، معتبرة أن هذا الاتهام هو "محاولة إسرائيلية لصرف الانتباه عن جرائمها".

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