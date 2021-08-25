الخارجية الألمانية: قدمنا أكثر من 100 مليون لقاح في 6 أشهر

وصفت الخارجية الألمانية ما تم تحقيقه من تقدم في منح لقاحات كورونا للمواطنين الألمان بأنه يمثل "نجاحات مبهرة"، في مكافحة الفيروس، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب المتحدث باسم الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دينيس كوميتات، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: " نجحت ألمانيا في تقديم أكثر من 100 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا في مدة زمنية قدرها 6 أشهر".

نجاحات ملهمة: نجحت #ألمانيا 🇩🇪 في تقديم أكثر من 100 مليون لقاح ضد #كورونا في خلال 6 أشهر! إنه نجاح كبير يدعو للفخر ويساهم بقوة في حماية كل من يعيش على الأراضي الألمانية. pic.twitter.com/fk7FfEWBl8 — Dr. Dennis Kumetat (@natiq_almani) August 25, 2021

وتابع: "إنه نجاح كبير يدعو للفخر ويساهم بقوة في حماية كل من يعيش على الأراضي الألمانية".

وتشير إحصائيات موقع "أور وورلد إن داتا" البريطاني إلى أن نسبة الحاصلين على لقاحات كورونا من سكان ألمانيا وصلت إلى 64 في المئة من السكان، بينهم 59 في المئة أخذو التطعيم الكامل، والباقي جرعة واحدة.

وتشير الإحصائيات العالمية إلى أن نسبة من حصلوا على اللقاحات من سكان العالم تجاوز 32 في المئة من عدد السكان، بينهم نحو 24 في المئة أخذو التطعيم الكامل.