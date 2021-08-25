نزوح نصف مليون شخص من أمهرا الإثيوبية بسبب جبهة تيغراي

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" عن اللجنة إعرابها عن خيبة أملها من المنظمات الإنسانية الدولية لعدم إبداء اهتمام بتقديم الدعم لأكثر من 700 ألف مستفيد من شبكات الأمان المتواجدين في المناطق التي فرضت جبهة تيغراي سيطرتها عليها.
وأوضح ليجالم، أن اللجنة توزع أكثر من 30 ألف قنطار من المواد الغذائية على النازحين، بعد أن تم الحصول على هذه المساعدات الغذائية من الحكومات الإقليمية والفيدرالية، مشيرا إلى أن المجتمعات التي يتم إيواء النازحين فيها تدعم الضحايا من خلال توفير الطعام والملابس والمأوى.
يذكر أن معظم الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية بما في ذلك الأسواق قد تعطلت بسبب هجمات جبهة تحرير تيغراي، كما أسفرت تلك الهجمات عن توقف توزيع المساعدات الغذائية على المستفيدين من شبكة الأمان وغيرهم ممن ينتظرون المساعدات الغذائية بشكل يومي.
وحذر رئيس اللجنة من أزمة اقتصادية واجتماعية ضخمة تلوح في الأفق في المناطق التي سيطرت عليها جبهة تيغراي.
وفي وقت سابق، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على الجنرال فيليبوس فولديوهانيس رئيس أركان الجيش الإريتري لضلوعه في "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" في منطقة تيغراي الإثيوبية.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إن قوات تحت قيادة فيليبوس، مسؤولة عن ارتكاب "مجازر وأعمال نهب واعتداءات جنسية، حيث اغتصبت القوات الإريترية وعذّبت وأعدمت مدنيين، كما دمّرت ممتلكات ونهبت مؤسسات تجارية" بحسب وكالة "فرانس برس".
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