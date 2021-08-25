بوتين يناقش مع الرئيس الصيني الوضع في أفغانستان

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع في أفغانستان مع الرئيس الصيني شي جين بينغ عبر الهاتف، وأشار القادة إلى أن انتشار عدم الاستقرار في المناطق المجاورة أمر غير مقبول.

واتفق الطرفان على تعظيم إمكانات منظمة شنغهاي للتعاون (SCO).

وأشار الكرملين بعد المحادثة إلى أن موسكو وبكين على استعداد لتصعيد الحرب ضد تهديدات الإرهاب وتهريب المخدرات المنبثقة من أفغانستان.

وجاءت سيطرة حركة طالبان على معظم أراضي البلاد لتتوج عمليات عسكرية ضد القوات الحكومية استمرت أسابيع، تزامنا مع عملية انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة، وبعد مغادرة الرئيس أشرف غني للبلاد إلى الإمارات.