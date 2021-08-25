البنتاغون: كل 39 دقيقة تقلع طائرة من مطار كابل

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن هناك طائرة تقلع كل 39 دقيقة من مطار كابل، في أفغانستان، لإخلاء العالقين في المطار، الذين يريدون مغادرة البلاد إثر سيطرة حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) على الحكم.

ذكرت ذلك شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن ذلك جاء في بيان "البنتاغون" حول تطورات الأوضاع في مطار كابل خلال الـ 24 ساعة الماضية.

NEW: Pentagon updates on situation at Kabul airport:



In past 24 hrs:



- 90 flights departed Kabul

- 19,000 evacuated

- Plane departed airport every 39 minutes



Total:



- 88,000 people evacuated



Currently:



- More than 10,000 at airport awaiting departure pic.twitter.com/Vi1ZwXlLUd — ABC News (@ABC) August 25, 2021

وكشف "البنتاغون" أن 90 رحلة غادرت المطار جرى خلالها إجلاء 19 ألف شخص، مشيرا إلى أن هناك طائرة تغادر المطار كل 39 دقيقة.

وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية، فإن إجمالي عدد من تم إجلاؤهم من مطار كابل وصل إلى 88 شخصا، بينما هناك 10 آلاف شخص لا يزالون ينتظر مغادرة المطار.

وتدهورت الأوضاع الأمنية في أفغانستان عقب سيطرة حركة طالبان (المحظورة في روسيا) على الحكم في البلاد، إثر سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بقرار من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأثار ذلك مخاوف لدى آلاف الأفغان، الذين فروا إلى مطار كابول لمغادرة البلاد، خوفا من حكم "طالبان"، رغم أن الحركة أعلنت عفوا عاما، قالت إنه يشمل الجميع بمن فيهم المتعاملين مع القوات الأجنبية في السابق.