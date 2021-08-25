ظريف يوجه رسالة إلى وزير الخارجية الإيراني الجديد أمير عبد اللهيان

وجه وزير الخارجية الإيراني المنتهية ولايته محمد جواد ظريف، رسالة إلى الوزير الجديد أمير عبد اللهيان، أكد فيها أنه يتمنى له النجاح في مهام منصبه، بعدما تأكد توليه هذا المنصب.

وكتب ظريف على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "أهنئ صديقي ورفيقي الدبلوماسي ذو التاريخ الطويل أمير عبد اللهيان، على تأكيد اختياره لمنصب وزير الخارجية الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

I congratulate my friend, colleague, and fellow long-time diplomat @Amirabdolahian on his confirmation as the next foreign minister of the Islamic Republic of Iran.



Wishing him, the ministry and its officials, and the new administration, all success in international relations. pic.twitter.com/5z1HPuK3Yi — Javad Zarif (@JZarif) August 25, 2021

وتابع ظريف: "أتمنى له ولكل مسؤولي وزارة الخارجية والإدارة الجديدة، كل النجاح في العلاقات الدولية".

يذكر أن مجلس الشورى الاسلامي يناقش أهلية الوزراء، الذين تضمنتهم الحكومة الجديدة في إيران، التابعة للرئيس الجديد إبراهيم رئيسي، منذ السبت الماضي.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن تلك المناقشات تستمر 5 أيام، كان آخرها اليوم الأربعاء، حيث حضر رئيسي، إلى البرلمان الإيراني، للدفاع عن اختيار أعضاء حكومته أمام المجلس.