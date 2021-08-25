أردوغان: تحولنا إلى بلد له كلمة في كل قضية مصيرية بالعالم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تحولت من دولة منشغلة بصراعاتها الداخلية إلى بلد له كلمة في كل القضايا المصيرية بالعالم.

وكان أردوغان يتحدث خلال مشاركته اليوم الأربعاء في "احتفالات الذكرى السنوية الـ950 للنصر في معركة ملاذ كرد، بولاية بتليس جنوب شرق البلاد"، بحسب وكالة الاناضول الرسمية.

وقال أردوغان إنه "بفضل رؤيتنا لعامي 2053 و2071 نُورّث شبابنا مهمة الارتقاء بتركيا إلى مصاف الدول الرائدة في كافة المجالات".

واعتبر أن تركيا "تحولت من دولة منشغلة بصراعاتها الداخلية، إلى بلد له كلمة في كل قضية مصيرية تخص المنطقة والعالم".

ورأى أن الاتجاه التنموي الذي تقوده حكومته "هو سبب التحول التدريجي للهجمات ضد بلدنا واستهدافها لشبابنا بشكل خاص"، متعهدا :بعدم السماح لأي جهة بإلحاق الضرر والأذى بتركيا وشعبها وشبابها".