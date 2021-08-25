رئيس الوزراء الإسرائيلي "يصلي الفجر" في واشنطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، إنه أدى "صلاة الفجر"، قبل أن يجري مجموعة من اللقاءات في واشنطن.

وكتب بينيت في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر": " رئيس الوزراء بينيت يصلي صلاة الفجر في واشنطن قبيل لقاءاته المرتقبة اليوم".

وأوضح بينيت في تغريدته التي أرفق بها صورة له وهو ينظر من نافذة أن هذه اللقاءات ستكون مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين ومستشار الأمن القومي الأمريكي.

رئيس الوزراء بينيت يصلي صلاة الفجر في واشنطن قبيل لقاءاته المرتقبة اليوم مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين ومستشار الأمن القومي الأمريكي. pic.twitter.com/CHSNnUXobE — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) August 25, 2021

​يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وصل مساء أمس إلى الولايات المتحدة، في أول زيارة رسمية إلى أمريكا بعد تسلمه منصبه.

وكان بينيت قد كشف في وقت سابق أنه سيبحث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن سبل منع إيران من تصنيع قنبلة نووية.