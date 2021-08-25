إيران تزيح الستار عن مقاتلة قادرة على شن هجمات بارتفاعات منخفضة

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الإيراني يزيح الستار عن تصنيع مقاتلة قادرة على شن هجمات بارتفاعات منخفضة.

© REUTERS / File Photo "سفن ومقاتلات وطائرات مسيرة"... الجيش الإيراني يعلن عن منظومة جديدة نهاية العام ، مساء اليوم الأربعاء، بأن سلاح الجو الإيراني يعتزم تصنيع أنواع مختلفة من المقاتلات الجوية، وقد وضعها، فعليا، على جدول أعماله، بهدف الحفاظ على الأمن الوطني المستدام في البلاد.

وأكدت الوكالة أنه من بين المقاتلات المحلية الصنع، التي صنعت على أيدي الشبان المتخصصين في سلاح الجو الإيراني، مقاتلة تحمل عنوان "قاهر 313"، وهي بطول أقل من 16 مترا، ومجهزة بمحركين نفاثين، ويمكنها حمل ستة صواريخ جو - جو.

ومن بين المميزات الأخرى التي تتمتع بها المقاتلة الإيرانية "قاهر 313"، إمكانية التحليق والطيران وشن هجمات على ارتفاعات منخفضة، حيث تم تركيب أنظمة إلكترونية متقدمة عليها، إضافة إلى أنها قادرة على حمل أسلحة محلية متطورة.

وتمتاز المقاتلة المحلية الصنع الجديدة "قاهر 313" بقوة هجومية عالية للغاية، بالإضافة إلى الهبوط والإقلاع، قصير المدى، فيما أوضحت الوكالة الإعلامية أنه صدر الأمر ببدء اختبارات الإقلاع للمقاتلة، ضمن رحلات تجريبية من قبل وزير الدفاع في الحكومة الـ 11 في البلاد، وذلك في شهر نيسان/أبريل 2017.

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