تهمة "التحرش" تكلف مسؤولا أمريكيا سابقا جائزة مرموقة

دفعت اتهامات بالتحرش الجنسي بحاكم نيويورك، أندرو كومو، للاستقالة، كما سحبت منه جائزة "إيمي" التي نالها بفضل خطاباته القصيرة والمطمئنة بشأن جائحة كورونا.

وسطع نجم الحاكم الديموقراطي خلال الأشهر الأولى من الجائحة، بعدما أشادت أكاديمية التلفزيون بأدائه ومنحته جائزة "إيمي" تقديرا لجهوده المتلفزة، لتعود وتعلن يوم الثلاثاء عن سحب الجائزة منه، حسب ما ذكر موقع "سكاي نيوز عربي".

وجاء في بيان أكاديمية التلفزيون: "أعلنت الأكاديمية الدولية أنها على ضوء تقرير المدعية العامة في نيويورك الذي تلته استقالة أندرو كومو من منصب حاكم الولاية، قررت أن تجرّده من جائزة إيمي الخاصة للعام 2020".

وأظهر تحقيق مستقل صدر عن المدعية العامة في نيويورك أن كومو تحرّش بـ11 سيدة، من بينهنّ موظفات لدى الولاية، مما أدى إلى انقلاب الكثير من الديموقراطيين ضده، ومن ضمنهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ورئيس مجلس الشيوخ تشاك شومر، لتبدأ المطالبات باستقالته، بالإضافة إلى مناشدات وضغوطات من حزبه، أبرزها من الرئيس جو بايدن، للتنحي.

ورضخ كومو لطلبات التنحي والاستقالة، على الرغم من نفيه تلك التهم الموجهة إليه، لتحل الديموقراطية كاثي هوكل محله، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى منصب حاكم ولاية نيويورك.